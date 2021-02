VIDEO Ineos torna in acqua dopo giorni di hangar! Allenamento dei britannici verso la sfida a Luna Rossa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ineos Uk è tornata in acqua dopo alcuni giorni di lavoro nell’hangar, durante i quali hanno effettuato alcune migliore sulla barche e addottato degli aggiornamenti. I britannici si stanno preparando per la Finale della Prada Cup contro Luna Rossa, in programma da sabato 13 febbraio. Ben Ainslie e compagni hanno lasciato la loro sottocoperta e si sono rimessi in moto, prendendo la via della baia di Auckland in una giornata caratterizzata da un vento tra i 10 e i 12 nodi. Di seguito il VIDEO dell’Allenamento di Ineos Uk nel Golfo di Hauraki. VIDEO Allenamento Ineos UK: Foto: Luna Rossa Press Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021)Uk èta inalcunidi lavoro nell’hangar, durante i quali hanno effettuato alcune migliore sulla barche e addottato degli aggiornamenti. Isi stanno preparando per la Finale della Prada Cup contro, in programma da sabato 13 febbraio. Ben Ainslie e compagni hanno lasciato la loro sottocoperta e si sono rimessi in moto, prendendo la via della baia di Auckland in una giornata caratterizzata da un vento tra i 10 e i 12 nodi. Di seguito ildell’diUk nel Golfo di Hauraki.UK: Foto:Press

