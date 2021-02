Ultime Notizie Roma del 05-02-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza Cavedine primo piano non cambia questa settimana il valore delle reti in Medio italiano che resta 0,84 la circolazione dell’epidemia nelle regioni non esce nella settimana presa in considerazione dalla cabina di regia nel suo periodico monitoraggio e così potenzialmente tutte le regioni in questa settimana hanno valori da zona gialla fanno eccezione e provincia di Bolzano Puglia che hanno nel sopra uno e Umbria chi ha il rischio alto l’effetto dei nuovi dati fa sì che questa settimana solo la Sardegna passi da arancione a gialla Bolzano che ha deciso ieri di metterci lockdown Sicilia Puglia Umbria sono in arancione Intanto il piano vaccinale messo a punto con le regioni e le province funziona a pieno ritmo conferma il commissario per ...