Temptation Island, matrimonio in bilico tra Alberto e Speranza. La notizia sono proprio loro a darla. Cosa sta succedendo (Di venerdì 5 febbraio 2021) In attesa della nuova edizione di Temptation Island, non ancora ufficializzata ma sulla quale dovrebbero esserci pochi dubbi, i protagonisti dell'edizione 2020 continuano a tenere banco. Due su tutti, Speranza Capasso e Alberto Maritato. Prima l'addio, poi la riunione, quindi la proposta di matrimonio arrivata poche settimane fa. Una scelta che da molti era stata giudicata avventata, così non è per i diretti interessati che continuano a dare esempi del loro amore. Eppure la loro storia sembrava destinata a tramontare proprio dopo il programma quando Alberto aveva ceduto alle lusinghe della tentatrice Nunzia. Quando, però, si sono ritrovati a confrontarsi un mese dopo di fronte alla Marcuzzi, è avvenuto il colpo di ...

