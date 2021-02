Sorteggio Australian Open 2021 | gli avversari degli italiani Sinner trova Shapovalov | Fognini-Herbert | Berrettini-Anderson!

(Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ stato sorteggiato il tabellone di singolare maschiledi tennis: per l’Italia prenderanno parte al primo Slam stagionale nove azzurri. La migliore testa di serie è Matteo, numero 9, che però pesca il sudafricano Kevin Anderson, nelle ultime stagioni falcidiato dagli infortuni. Sarà un match da non sottovalutare per il romano. Il ligure Fabio, numero 16, invece esordirà con il francese Pierre Hugues, accoppiamento abbastanza abbordabile, mentre la terza testa di serie azzurra, Lorenzo Sonego, numero 31 del seeding, incrocia lo statunitense Sam Querrey, con l’urna non troppo benevola. Fato avverso, invece, per Jannik, rimasto fuori di un soffio dalle teste di serie, che invece incrocia il ...

OA_Sport : Australian Open 2021: sorteggiato il tabellone femminile. Esordi non difficili per Barty, Kenin, Serena e le altre… - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: #australian open, slitta il sorteggio a causa del #covid: «Lunedì si parte» - mattinodinapoli : #australian open, slitta il sorteggio a causa del #covid: «Lunedì si parte» - infoitsport : Australian Open; slitta il sorteggio, ma il torneo parte regolarmente lunedì - Sportmediaset - Fiorells69 : RT @ilmessaggeroit: Australian Open, slitta il sorteggio a causa del Covid: «Ma lunedì si parte» -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggio Australian

Per gliOpen che dovrebbero iniziare lunedì il condizionale è ancora d'obbligo, in ... nel frattempo,rinviato a domani - la rivoluzione tecnologica sarà totale. Per la prima volta ...Giorgi s infortuna contro la Kenin:Open a rischioOpenrimandato a venerdì insieme ai tornei da completare 6 ORE FAOpen Un positivo in hotel: giocatori e ...E' stato sorteggiato nella notte il tabellone femminile degli Australian Open 2021, prima prova del Grande Slam, che prenderà il via a Melbourne lunedì. Andiamo a scoprire cos'è emerso dalle segrete s ...E' stato sorteggiato il tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2021 di tennis: per l'Italia prenderanno parte al primo Slam stagionale nove azzurri. La migliore testa di serie è Matteo ...