Primo weekend giallo ed è subito giro di vite. Controlli e sistemi anti-assembramento in tutta Italia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb – giro di vite in arrivo per gli Italiani che vorranno approfittare del Primo fine settimana in zona gialla, in quasi tutto il Paese, dopo tanto tempo. La fobia del governo centrale e delle amministrazioni locali è sempre quella: gli assembramenti. Ecco quindi che le grandi città stanno approntando piani di sicurezza per evitare che gli Italiani si riversino in massa nelle strade e nelle piazze, solo perché è consentito. A Roma, come a Milano o Firenze, i Controlli saranno intensificati principalmente nei luoghi della fu movida o nei centri storici. A Roma accessi contingentati e corridoi di scorrimento nelle aree più frequentate Nella Capitale è allarme centro storico, in particolare nella zona del Tridente. Sono stati predisposti corridoi con delimitazioni a Piazza del ...

