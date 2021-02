Operatori mensa positivi, suore chiudono la scuola per dieci giorni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ancora casi di positività nelle scuole campane, ma stavolta la storia non riguarda alunni, ma due dipendenti del servizio mensa dell’istituto gestito dalle suore a Casagiove. Le religiose, a scopo precauzionale, hanno disposto la chiusura della struttura per dieci giorni. Tamponi di rito per tutte ed esito negativo mentre alle famiglie dei trenta bambini è stato chiesto di mettersi in isolamento fiduciario. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ancora casi dità nelle scuole campane, ma stavolta la storia non riguarda alunni, ma due dipendenti del serviziodell’istituto gestito dallea Casagiove. Le religiose, a scopo precauzionale, hanno disposto la chiusura della struttura per. Tamponi di rito per tutte ed esito negativo mentre alle famiglie dei trenta bambini è stato chiesto di mettersi in isolamento fiduciario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

