Niccolò Ciatti | pestato a morte in una discoteca in Spagna | dopo 4 anni arrestato un ceceno

È stato arrestato giovedì in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un ceceno considerato responsabile del pestaggio e della morte di Niccolò Ciatti in una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna, nell'agosto del 2017. L'arresto è stato eseguito dalle autorità di polizia francesi su attivazione dei Carabinieri del Ros con il supporto ...

E' stato arrestato ieri in Francia un ceceno considerato responsabile del pestaggio e della morte di Niccolò Ciatti in una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna, nell'agosto del 2017. In esecuzione di un mandato di arresto europeo, le autorità di polizia francesi, su attivazione dei Carabinieri del ...

