(Di venerdì 5 febbraio 2021) Dicesiun auto omologata per circolare su strada, ma progettata e costruita per correre. I campionati di rally e di turismo impongono l’utilizzo di auto stradali, ma impongono un numero minimo di esemplari basso. Ciò permette ai costruttori di “aggirare” l’ostacolo e progettare veri bolidi da corsa, a cui aggiungere solo dei dettagli

periodicodaily : Le migliori homologation special, secondo Autocar #Autocar #homologationspecial @RiccardoTrullo -

Ultime Notizie dalla rete : migliori homologation

Quattroruote

... a richiesta, è disponibile anche il monumentale dossier QProve - Best of 2020 , con i... La GR Yaris , nata per scopi agonistici, reincarna lo spirito di tutte quellespecials ...... a richiesta, è disponibile anche il monumentale dossier QProve - Best of 2020 , con i... La GR Yaris , nata per scopi agonistici, reincarna lo spirito di tutte quellespecials ...