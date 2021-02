La condizione di Salvini a Draghi: se entriamo, ci mettiamo i ministri (Di venerdì 5 febbraio 2021) “ministri leghisti”, “no a ipotesi di appoggio esterno”, “no a governi tecnici”. A 24 ore dall’incontro con Mario Draghi, Matteo Salvini, aggiunge pezzi al suo ragionamento. Sul primo tema, se dalla Lega arriverà l’appoggio a Draghi - le cui percentuali crescono di ora in ora - , Salvini si spinge dove mai era arrivato: “Noi non facciamo le cose a metà, se ci siamo ci siamo”, di conseguenza si punta a un esecutivo politico, di cui Draghi si dovrà fare carico, decidendo quali partiti imbarcare e soprattutto in che forma. Spuntano i ministri della Lega, con Giorgetti tra i nomi più gettonati. Poi, negli stessi minuti in cui Giorgia Meloni, conclude le consultazioni con Draghi, mettendo nero su bianco il no di Fdi al governo, Salvini ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) “leghisti”, “no a ipotesi di appoggio esterno”, “no a governi tecnici”. A 24 ore dall’incontro con Mario, Matteo, aggiunge pezzi al suo ragionamento. Sul primo tema, se dalla Lega arriverà l’appoggio a- le cui percentuali crescono di ora in ora - ,si spinge dove mai era arrivato: “Noi non facciamo le cose a metà, se ci siamo ci siamo”, di conseguenza si punta a un esecutivo politico, di cuisi dovrà fare carico, decidendo quali partiti imbarcare e soprattutto in che forma. Spuntano idella Lega, con Giorgetti tra i nomi più gettonati. Poi, negli stessi minuti in cui Giorgia Meloni, conclude le consultazioni con, mettendo nero su bianco il no di Fdi al governo,...

