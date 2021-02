Il portiere Onana squalificato per doping: arriva la stangata, un anno di stop (Di venerdì 5 febbraio 2021) arrivano brutte notizie in casa Ajax e per il portiere Andre Onana. L’estremo difensore del club olandese è stato squalificato per un anno in seguito ad un controllo antidoping. Secondo quanto ricostruito avrebbe ingerito per errore il Lasimac, un farmaco prescritto alla moglie e che è inserito tra le sostanze vietate. La conferma è arrivata direttamente dall’Ajax con un comunicato ufficiale: “La corte disciplinare dell’Uefa ha imposto una sospensione di 12 mesi per Andre Onana per essere risultato positivo ad un test antidoping”. Chi è Onana Foto di Jon Super / AnsaAndré Onana è un calciatore camerunese, portiere dell’Ajax e della nazionale camerunese. La carriera calcistica è ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021)no brutte notizie in casa Ajax e per ilAndre. L’estremo difensore del club olandese è statoper unin seguito ad un controllo anti. Secondo quanto ricostruito avrebbe ingerito per errore il Lasimac, un farmaco prescritto alla moglie e che è inserito tra le sostanze vietate. La conferma èta direttamente dall’Ajax con un comunicato ufficiale: “La corte disciplinare dell’Uefa ha imposto una sospensione di 12 mesi per Andreper essere risultato positivo ad un test anti”. Chi èFoto di Jon Super / AnsaAndréè un calciatore camerunese,dell’Ajax e della nazionale camerunese. La carriera calcistica è ...

Onana è un portiere di alto livello, che nel corso degli anni ha dimostrato il proprio valore ed è molto amato dai tifosi. Speravamo in una sospensione con la condizionale o in uno stop molto più ...

Una squalifica di 12 mesi valida per tutte le competizioni, nazionali e internazionali. Questa la sanzione che la Uefa ha inflitto al portiere dell'Ajax, Andre Onana, positivo lo scorso 30 ottobre al Furosemide, durante un controllo a sorpresa. Lo ha comunicato lo stesso club olandese, spiegando che la squalifica è effettiva a ...

Arrivano brutte notizie in casa Ajax e per il portiere Andre Onana. L’estremo difensore del club olandese è stato squalificato per un anno in seguito ad un controllo antidoping. Secondo quanto ricostr ...

Il portiere dell'Ajax André Onana è stato squalificato per un anno dall'UEFA per doping. Il 24enne camerunense era risultato positivo al diuretico Furosemid in un test effettuato alla fine di ottobre.

