Il divertente siparietto tra Maxwell e Antonino Cannavacciuolo | “Mi hai letto nel pensiero?” La risposta spiazza lo chef

(Di venerdì 5 febbraio 2021)chiamatra i migliori della Mystery Box – negli episodi di MasterItalia di ieri – e quando il concorrente gli presenta il suo piatto (“Due anatre”, omelettes con petto di colombaccio e fegato saltato, salsa agrodolce alla frutta e salsa di castagne e burro), logli dice che ha concretizzato un’idea che anche lui aveva avuto. “Mi hainel?”, gli chiede, ma evidentemente il cuoco amatoriale di origini americane non capisce bene le sue parole, tanto che deve intervenire il giudice Giorgio Locatelli. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

