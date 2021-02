Giulini su Rugani e Asamoah: “Entrambi hanno scelto Cagliari nonstante numerose offerte” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Daniele Rugani e Kwadwo Asamoah: Cosa possono dare Asamoah e Rugani a questo Cagliari in sofferenza?“Asamoah lo conoscevo già prima, so che è un ragazzo che può portare serenità e professionalità e credo che già nel gruppo si senta il suo impatto. Ha tanta voglia di giocare e sono sicuro che possa dare tanta duttilità a noi. Rugani l’ho conosciuto oggi, sono contento che sia qui. In difesa a volte con Klavan e Ceppitelli abbiamo avuto delle difficoltà a causa degli infortuni e sono contento sia arrivato un difensore della sua esperienza e con la sua qualità. Entrambi hanno ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente delTommasoha parlato così nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Danielee Kwadwo: Cosa possono darea questoin sofferenza?“lo conoscevo già prima, so che è un ragazzo che può portare serenità e professionalità e credo che già nel gruppo si senta il suo impatto. Ha tanta voglia di giocare e sono sicuro che possa dare tanta duttilità a noi.l’ho conosciuto oggi, sono contento che sia qui. In difesa a volte con Klavan e Ceppitelli abbiamo avuto delle difficoltà a causa degli infortuni e sono contento sia arrivato un difensore della sua esperienza e con la sua qualità....

