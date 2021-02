Francia, scende deficit partite correnti a dicembre (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – A dicembre il saldo delle partite correnti francese mostrava un deficit di 1,2 miliardi di euro, in miglioramento rispetto a quello di 1,4 miliardi di novembre. Lo rivela la Banque de France. L’Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude a dicembre con un saldo negativo di 3,4 miliardi, in miglioramento rispetto ai -3,8 miliardi del mese precedente (dato rivisto da -3,6). Stabile l’export che si attesta a 39,8 miliardi mentre le importazioni scendono a 42,7 miliardi da 43,1 miliardi. Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ail saldo delle partitefrancese mostrava un deficit di 1,2 miliardi di euro, in miglioramento rispetto a quello di 1,4 miliardi di novembre. Lo rivela la Banque de France. L’Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude acon un saldo negativo di 3,4 miliardi, in miglioramento rispetto ai -3,8 miliardi del mese precedente (dato rivisto da -3,6). Stabile l’export che si attesta a 39,8 miliardi mentre le importazioni scendono a 42,7 miliardi da 43,1 miliardi.

