DIRETTA| Consultazioni | Draghi incontra i partiti Grillo guiderà delegazione M5s

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Nuova giornata di consultazioni per il presidente incaricato Mario Draghi. Dopo gli incontri di mercoledì, con i faccia a faccia con i presidenti di Camera e Senato e il lungo colloquio con Giuseppe Conte nel quale si è aperta la possibilità di una partecipazione dell’ormai ex premier al nuovo esecutivo, e l’appoggio incassato ieri dalla galassia centrista, oggi Draghi incontrerà le delegazioni di alcuni dei principali gruppi politici.

petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - Montecitorio : #Consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio la delegazione di… - Montecitorio : #Consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio la delegazione di… - PagliariniSte : Ma perché non trovo la diretta streaming delle consultazioni sulla piattaforma Rousseau? - imusumarra : RT @fattoquotidiano: #GOVERNODRAGHI È il giorno del faccia a faccia. Grillo nella delegazione M5S, Casaleggio chiede il 'voto degli iscrit… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Consultazioni

SEGUI LAVIDEO IN PRIMA PAGINA Qui il calendario delleodierne alle 11 - 11.30 con Gruppo Per le autonomie (Svp " Patt, UV) del Senato; alle 11.45 - 12.30 Gruppo Liberi e Uguali ...Domani si chiude il primo giro die con Lega e Movimento 5 Stelle ; Grillo potrebbe partecipare all'incontro di Draghi con il Movimento. LaOre 11.33 Formula Ursula perfetta per ...La formazione del nuovo governo rivoluziona i palinsesti della televisione. Nel pomeriggio del 5 febbraio a farne le spese è la ...Dopo la prima tornata di ieri con i partiti minori oggi il premier incaricato Mario Draghi vedrà aPalazzo Chigi le Autonomie, Liberi e Uguali, Italia Viva, ...