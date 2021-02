D'Amico: 'Napoli, occhio al Genoa. A Osimhen serve tempo per recuperare' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Napoli - Andrea D'Amico , agente (tra gli altri) di Mimmo Criscito , ha commentato a Radio Marte la sfida di sabato sera tra Napoli e Genoa: " Ballardini è un uomo saggio e un allenatore preparato, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021)- Andrea D', agente (tra gli altri) di Mimmo Criscito , ha commentato a Radio Marte la sfida di sabato sera tra: " Ballardini è un uomo saggio e un allenatore preparato, ...

sportli26181512 : D'Amico: '#Napoli, occhio al Genoa. A Osimhen serve tempo per recuperare': L'agente di Criscito: 'I risultati stann… - cn1926it : Le accuse shock dell’amico di #Maradona: “Gli facevano fumare spinelli e gli facevano bere birra. Poi gli spegnevan… - vincenz99883302 : Un mio amico stamattina mi ha’ detto: i 5S malo non erano ma neanche buoni sono. Scusa puoi ripetere per favore? La… - Gaetano93693288 : @Daniele91Nap Caro amico qua non si tratta di gattusout qua si tratta che il Napoli non è organizzato tatticamente… - AlfonsoFofo60 : Chiedo x un amico, i giocatori del Napoli che non beccano più una seconda palla, ma sempre in ritardo, ma non si sm… -