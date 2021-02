Covid | oggi i nuovi colori delle Regioni Verso mini zone rosse per i focolai in Umbria e Abruzzo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Con la discesa dell’indice del contagio Rt in alcunearancioni, l’Italia si appresta a diventare quasi tutta zona gialla. A valutarlo saranno gli scienziati del Cts, chesi riuniranno alle 14 per il monitoraggio settimanale. Gli esperti tuttavia potrebbero sollecitare i governatori e i sindaci a crearein provincia di Perugia e di Chieti, dove sono stati evidenziatiriconducibili alla variante brasiliana e a quella inglese. Il comitato tecnico scientifico ha dato il via libera allo sci, ma solo nellegialle dal 15 febbraio, giorno in cui scadrà il decreto del governo Conte che limita gli spostamenti tra. Approvato anche il protocollo di sicurezza per lo svolgimento del Festival di Sanremo, che si ...

CottarelliCPI : Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in cl… - mante : Il sindaco di Corzano (BS) oggi: 'Abbiamo 140 positivi e il 60% è rappresentato da studenti della scuola elementar… - MediasetTgcom24 : Covid: oggi 13.189 nuovi casi con 279mila tamponi. 477 i decessi - pvsassone : RT @CottarelliCPI: Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in classe… - micthestar : RT @F_Boccia: Oggi nella riunione di coordinamento governo #Regioni abbiamo approvato un accordo unitario sulla proposta di distribuzione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

E in Portogallo, la Nazione che in questo momento sta affrontando la crisipiù grave. 'I guai ... Mettere tutte le Regioniin fascia rossa non sarebbe tardivo? 'Io lo sto dicendo da ottobre. ...Spiegazione: 'Se gli imprenditori non hanno una prospettiva e non sono sereni rispetto al, non potranno investire e scommettere sul futuro'. Per dirla con Benedetto Della Vedova che, assieme ad ...ROMA In uno spicchio di Abruzzo, tra le province di Pescara e Chieti, sono già stati rilevati 107 casi (dato parziale, potrebbero essere di più) della variante inglese del ...Così il consulente scientifico di Speranza a SkyTg24 in una lunga intervista dove ha anche smentito la necessità di riscrivere il Piano vaccinale anti Covid: "“Non si tratta di riscrivere il Piano per ...