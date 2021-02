Coronavirus e colore regioni: come la mappa potrebbe cambiare e c'è ipotesi mini zone rosse (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quali regioni cambiano colore? La domanda si rinnova ogni venerdì. Negli ultimi mesi dell'emergenza Coronavirus il quinto giorno della settimana rappresenta, infatti, la scadenza in cui, quasi sempre, arriva il monitoraggio aggiornato dell'Istituto Superiore di Sanità. Quello da cui è possibile dedurre lo status dei parametri che determinano il livello di restrizioni per i territori e da cui scaturiscono le ordinanze del ministero della Sanità. L'Italia, come è noto, è al momento prevalentemente gialla. Le uniche regioni che sono zona arancione sono Sardegna, Sicilia, Umbria, Puglia e provincia autonoma di Bolzano. Nessun distretto è, invece, in zona rossa o bianca. Ciò che potrebbe cambiare è l'ingresso in giallo di qualcuna delle ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 febbraio 2021) Qualicambiano? La domanda si rinnova ogni venerdì. Negli ultimi mesi dell'emergenzail quinto giorno della settimana rappresenta, infatti, la scadenza in cui, quasi sempre, arriva il monitoraggio aggiornato dell'Istituto Superiore di Sanità. Quello da cui è possibile dedurre lo status dei parametri che determinano il livello di restrizioni per i territori e da cui scaturiscono le ordinanze delstero della Sanità. L'Italia,è noto, è al momento prevalentemente gialla. Le unicheche sono zona arancione sono Sardegna, Sicilia, Umbria, Puglia e provincia autonoma di Bolzano. Nessun distretto è, invece, in zona rossa o bianca. Ciò cheè l'ingresso in giallo di qualcuna delle ...

