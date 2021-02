Colleferro, gli imputati si avvalgono della facoltà di non rispondere (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, davanti al gip del tribunale di Velletri, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi insieme a Francesco Belleggia indagati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a calci e pugni a Colleferro, ai Castelli Romani, lo scorso settembre. Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, davanti al gip del tribunale di Velletri, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi insieme a Francesco Belleggia indagati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a calci e pugni a Colleferro, ai Castelli Romani, lo scorso settembre.

