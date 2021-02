Castel Volturno, ucciso di botte a 2 anni. Il patrigno: “E’ caduto dalla culla” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Respinge le accuse Omar Khalifa, il nigeriano di 26 anni accusato di aver ucciso a botte Gianni, il bimbo di 2 anni figlio della sua compagnaL’episodio è accaduto in un’abitazione di CastelVolturno, il 2 febbraio scorso. Castel Volturno, omicidio del piccolo Gianni. Il 26enne si difende: “E’ caduto dalla culla” Durante l’interrogatorio davanti al gip, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Respinge le accuse Omar Khalifa, il nigeriano di 26accusato di averGi, il bimbo di 2figlio della sua compagnaL’episodio è acin un’abitazione di, il 2 febbraio scorso., omicidio del piccolo Gi. Il 26enne si difende: “E’” Durante l’interrogatorio davanti al gip, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Emil_io76 : @Miteal Adesso l’asl ha una settimana per impedire al Napoli di uscire da Castel Volturno ???????? - fmastrorizzi : RT @alfinivola: @kisskissnapoli @capuanogio Concordo il miglior acquisto del Napoli quest'anno é stata la asl di Napoli che non è nemmeno q… - CurrentiCalamo_ : RT @alfinivola: @kisskissnapoli @capuanogio Concordo il miglior acquisto del Napoli quest'anno é stata la asl di Napoli che non è nemmeno q… - alfinivola : @kisskissnapoli @capuanogio Concordo il miglior acquisto del Napoli quest'anno é stata la asl di Napoli che non è n… - MarekNapoli : RT @CerchiamoDenise: ?? Bimbo ucciso di botte a #CastelVolturno, la madre non regge al dolore: ricoverata Ha avuto un crollo emotivo, ed è… -