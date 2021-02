Bloccano per strada e rapinano donne sole, due in manette dopo l'inseguimento (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rapinavano donne, con violenza, tra San Sisto e Fontivegge, arrivando fino a Foligno. I due rapinatori, un cittadino di origini polacche di 27 anni e un lituano di 26 anni, sono stati arrestati dalla ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rapinavano, con violenza, tra San Sisto e Fontivegge, arrivando fino a Foligno. I due rapinatori, un cittadino di origini polacche di 27 anni e un lituano di 26 anni, sono stati arrestati dalla ...

