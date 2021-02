Berta | “È l’ora degli investimenti pubblici” | lo studio BNC su Forbes e Sky

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Pubblichiamo un estratto dell’intervista a Giorgio, fondatore e socio delloBNC, la versione integrale è sul numero di gennaio di. “È, necessari per superare l’emergenza e fare da volano per i capitali privati”. È la ricetta per il rilancio dell’economia nazionale di Giorgio, commercialista bergamasco autore di numerose pubblicazioni sul mondo imprenditoriale, già professore a contratto all’Università di Bergamo e consigliere d’amministrazione di numerose società. Dal sul punto di vista di osservatore privilegiato, come sta andando l’economia reale? “Varia molto a seconda del settore di attività. Molte hanno tenuto fatturato e margini altre stanno ancora soffrendo la negativa congiuntura ...