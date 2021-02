Atp Cup 2021, Italia-Spagna in tv: programma, orari e diretta streaming della semifinale (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Italia affronta la Spagna nella semifinale dell’Atp Cup 2021, torneo a squadre che anticipa gli Australian Open. Gli azzurri avevano già conquistato mercoledì l’accesso al penultimo atto e aspettavano solo di scoprire la propria avversaria. Rafael Nadal (che però non dovrebbe essere della partita) e compagni sono pronti a dar battaglia alla squadra di Berrettini e Fognini, quasi perfetta fino ad ora. Si parte dalle ore 00:00 della notte Italiana tra venerdì 5 e sabato 6 febbraio con due singoli e un doppio. La diretta televisiva verrà offerta da Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con il supporto streaming sulla pagina web dell’emittente. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’affronta lanelladell’Atp Cup, torneo a squadre che anticipa gli Australian Open. Gli azzurri avevano già conquistato mercoledì l’accesso al penultimo atto e aspettavano solo di scoprire la propria avversaria. Rafael Nadal (che però non dovrebbe esserepartita) e compagni sono pronti a dar battaglia alla squadra di Berrettini e Fognini, quasi perfetta fino ad ora. Si parte dalle ore 00:00nottena tra venerdì 5 e sabato 6 febbraio con due singoli e un doppio. Latelevisiva verrà offerta da Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con il supportosulla pagina web dell’emittente. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai ...

