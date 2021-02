Atletica, Tamberi si ferma a 2,24 a Nehvizdy (Di venerdì 5 febbraio 2021) Passo indietro per Gianmarco Tamberi. Il campione europeo indoor dell’alto salta 2,24 al terzo tentativo a Nehvizdy, in Repubblica Ceca, alla terza gara nel giro di pochi giorni, e non riesce a ripetersi a 2,27. L’azzurro dell’Atl-Etica San Vendemiano termina al secondo posto dietro il belga Thomas Carmoy (con 2,24 alla prima). “Semplicemente una prestazione imbarazzante”, il commento di Tamberi nel post-gara. Il primatista italiano completa tornerà in azione il 17 febbraio, a Torun, per affrontare la pedana che assegnerà le medaglie continentali. In programma anche gli Assoluti indoor di Ancona del 20-21 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Passo indietro per Gianmarco. Il campione europeo indoor dell’alto salta 2,24 al terzo tentativo a, in Repubblica Ceca, alla terza gara nel giro di pochi giorni, e non riesce a ripetersi a 2,27. L’azzurro dell’Atl-Etica San Vendemiano termina al secondo posto dietro il belga Thomas Carmoy (con 2,24 alla prima). “Semplicemente una prestazione imbarazzante”, il commento dinel post-gara. Il primatista italiano completa tornerà in azione il 17 febbraio, a Torun, per affrontare la pedana che assegnerà le medaglie continentali. In programma anche gli Assoluti indoor di Ancona del 20-21 febbraio. SportFace.

