A Piazza Affari protagoniste le banche, spread sotto 100. Calo occupazione non ferma Wall Street (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le Borse puntano a completare una settimana di rialzi. Sui mercati asiatici, exploit delle auto: Apple alla ricerca del partner per i veicoli elettrici. A gennaio in Usa +49mila posti di lavoro creati, ma sotto le stime, scende il tasso di disoccupazione Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le Borse puntano a completare una settimana di rialzi. Sui mercati asiatici, exploit delle auto: Apple alla ricerca del partner per i veicoli elettrici. A gennaio in Usa +49mila posti di lavoro creati, male stime, scende il tasso di dis

Stupormundi66 : RT @Miti_Vigliero: A Piazza Affari (+0,8%) pioggia di acquisti sulle banche. Spread a 93 punti, non accadeva da 6 anni @sole24ore https://t… - Miti_Vigliero : A Piazza Affari (+0,8%) pioggia di acquisti sulle banche. Spread a 93 punti, non accadeva da 6 anni @sole24ore - directasim : Piazza Affari in quattro giorni è salita del 5%, e corre ancora. Prosegue l'effetto Draghi sugli asset italiani ?? I… - infoiteconomia : Piazza Affari oltre quota 23mila, non si placa voglia di rialzi: bancari protagonisti con spread, oggi conti Intesa - DividendProfit : I bancari caldissimi a Piazza Affari, da Intesa a UniCredit, passando per Mps e Ubi Da FinanciaLounge -