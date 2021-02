Via libera allo sci dal 15 febbraio, ma solo in zona gialla (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Lo sci in Italia potrà ripartire dal 15 febbraio ma solo nelle regioni in zona gialla, gli impianti resteranno chiusi in quelle arancioni e rosse. E' questa l'indicazione arrivata dal Comitato tecnico-scientifico (Cts) che ha esaminato il protocollo messo a punto dalle Regioni il 28 gennaio.Gli esperti hanno quindi bocciato la proposta delle regioni di riaprire gli impianti anche in zona arancione con una capienza ridotta al 50% su funivie,cabinovie e seggiovie e l'utilizzo obbligatorio di mascherine Ffp2. "Un segnale positivo" Soddisfatti i gestori degli impianti. "Un segnale positivo, perché andiamo verso una possibile normalità e ripresa", ha commentato il presidente dell'Uncem, Marco Bussone. "Tutti siamo consapevoli della crisi gravissima che vive la montagna", ha aggiunto, "tante ... Leggi su agi (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Lo sci in Italia potrà ripartire dal 15manelle regioni in, gli impianti resteranno chiusi in quelle arancioni e rosse. E' questa l'indicazione arrivata dal Comitato tecnico-scientifico (Cts) che ha esaminato il protocollo messo a punto dalle Regioni il 28 gennaio.Gli esperti hanno quindi bocciato la proposta delle regioni di riaprire gli impianti anche inarancione con una capienza ridotta al 50% su funivie,cabinovie e seggiovie e l'utilizzo obbligatorio di mascherine Ffp2. "Un segnale positivo" Soddisfatti i gestori degli impianti. "Un segnale positivo, perché andiamo verso una possibile normalità e ripresa", ha commentato il presidente dell'Uncem, Marco Bussone. "Tutti siamo consapevoli della crisi gravissima che vive la montagna", ha aggiunto, "tante ...

