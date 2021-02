Via i cani ai mendicanti | l’ira degli animalisti | “Regola da rifare”

enpaonlus : La triste storia di Ken, il cane che aspetta sul letto senza mangiare l’amica che non tornerà più… - enpaonlus : A Roma un cane picchiato e abbandonato dal suo proprietario ubriaco: il quartiere interviene e lo salva… - enpaonlus : Togo, Balto e gli altri: la storia vera dei cani di Leonhard Seppala - rosylily78 : RT @Faraone2016: Torino e la guerra strisciante ai senzatetto: “Niente elemosina o vi requisiamo il cane” - giacomotomei : RT @Faraone2016: Il cane senza nome di Taranto cerca casa dopo 16 anni di canile -

Ultime Notizie dalla rete : Via cani

Telecamere e illuminazione anti vandali, ma anche nuove panchine, cestini e area. Il giardino pubblico diParini, a Macherio, è al centro di un intervento di riqualificazione voluto dall'amministrazione comunale in risposta alle sollecitazioni dei cittadini che da tempo ...Alquesta mattina i lavori per la realizzazione di un'area di sgambatura per inei giardini di piazzale Rusca, a Quinto. L'area si estenderà su una superficie di circa 390 metri quadrati e in ...Con l’aiuto dei cani del nucleo cinofilo antiveleno del reparto di Follonica setacciati i boschi in località Pianacci di Uzzano dove era stato trovato morto un lupo ...Inaspettatamente Tommaso ha regalato a Dayane un oggetto a lui molto caro, il peluche del suo adorato cane Gilda ...