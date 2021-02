(Di giovedì 4 febbraio 2021) Pubblicato il primo rapporto mensile sulla campagna anti Covid. Su 1.564.090 disi, 7.337 segnalazioni, il 92,4% non gravi. Ci sono stati 13 decessi: "Non sono risultati correlati alla vaccinazione e sono in larga parte attribuibili alle condizioni di basea persona vaccinata"

cronaca_news : Vaccini, il dossier dell'Aifa: eventi avversi nello 0,46% dei casi - StraNotizie : Vaccini, il dossier dell'Aifa: eventi avversi nello 0,46% dei casi - LaStampaTV : VIDEO | Vaccini, l'appello dell'Associazione Luca Coscioni al governo: 'Priorità a tutte le persone con disabilità… - filippocecchin2 : RT @paolo_gibilisco: Dove si scopre che i vaccini possono avere dei problemi. Sembra incredibile ... - carloangeli : RT @paolo_gibilisco: Dove si scopre che i vaccini possono avere dei problemi. Sembra incredibile ... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini dossier

La Repubblica

Le consegne deidevono rispettare gli impegni. La protezione della salute dei nostri ...in piedi una comunicazione a tutti i costi positiva e al limite del soporifero la gestione deiè ..., l'Ue pubblica il contratto con Astrazeneca: "È chiarissimo, con ordini vincolanti" //5. Andrea Crisanti: "Per toglierci la mascherina ci vorranno due anni" // 6. Ildei servizi ...Corre la ricerca sui vaccini contro Covid-19. E le aziende farmaceutiche hanno capito che la via per produrre dosi di siero sufficienti è quella di allearsi ...Quello che faremo noi ovviamente non pot… - matteosalvinimi : Il virus colpisce solo per le elezioni politiche e non per le amministrative? Mario Draghi, qualora dovesse formare un suo governo, si tro ...