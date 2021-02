Uomini e Donne: Le Forti Accuse di Giancarlo ad Aurora! (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vero e proprio caos nella puntata di Uomini e Donne, scatenato da un duro scontro tra Giancarlo e Aurora, la quale ha poi preso una drastica decisione. I telespettatori sono scioccati. Scopriamo insieme cosa è successo! L’ultima puntata di Uomini e Donne ha visto un violento faccia a faccia tra Aurora Tropea e Giancarlo Cellucci. Il tutto è iniziato dopo che il cavaliere del “trono over” ha esposto un problema riguardante i social. In particolare, l’uomo ha lamentato di essere bombardato da tantissimi insulti ed è convinto che le responsabili siano Aurora e l’ex-dama Veronica Ursida, le quali sono legate da una grande amicizia. Giancarlo ha affermato di essere praticamente certo del fatto che le due Donne periodicamente, vadano sotto al suo profilo a ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vero e proprio caos nella puntata di, scatenato da un duro scontro trae Aurora, la quale ha poi preso una drastica decisione. I telespettatori sono scioccati. Scopriamo insieme cosa è successo! L’ultima puntata diha visto un violento faccia a faccia tra Aurora Tropea eCellucci. Il tutto è iniziato dopo che il cavaliere del “trono over” ha esposto un problema riguardante i social. In particolare, l’uomo ha lamentato di essere bombardato da tantissimi insulti ed è convinto che le responsabili siano Aurora e l’ex-dama Veronica Ursida, le quali sono legate da una grande amicizia.ha affermato di essere praticamente certo del fatto che le dueperiodicamente, vadano sotto al suo profilo a ...

