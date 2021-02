Una città anziana | sola e con più culle vuote

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Più, piùe con meno bambini. Non è una bella fotografia quella che emerge dai dati demografici di Bergamo nel terribile 2020, l’anno della pandemia. Per la prima volta dopo 6 anni di fila laha smesso di crescere e si è attestata poco sotto quota 121 mila abitanti: 120.960 per la precisione, con un calo di 1.134 unità rispetto al 2019. Il Covid è stato purtroppo drammaticamente decisivo in questa involuzione, ma scavando dentro i numeri emerge una realtà più complessa e articolata.