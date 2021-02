Tennis | Carlos Alcaraz ancora più precoce di Jannik Sinner I numeri

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Non ci sono dubbi che lo spagnolo, classe 2003, sia uno di quei giocatori dal grande futuro nel circuito ATP, che potrebbe davvero caratterizzare un’epoca. Talento e mentalità non fanno difetto all’iberico che, cresciuto nel mito di Rafael Nadal, vorrebbe imitare quanto fatto dal campione maiorchino. La vittoria di ieri nell’ATP di Melbourne 1 contro il n.14 del mondo David Goffin è stata notevole e soprattutto nei game in risposta ha fatto vedere le cose migliori. Attualmente, con questi risultati, l’iberico è n.139 del mondo (virtuale) e si avvicina sempre di più alla tanto agognata top-100, che gli darebbe la certezza di essere presente nel tabellone principale dei prossimi Slam, senza dover passare dalle qualificazioni. Di fatto, lo spagnolo è stato il più giovane nella top200 ad aver ottenuto il pass per lo Slam australiano e viene ...

Non ci sono dubbi che lo spagnolo Carlos Alcaraz, classe 2003, sia uno di quei giocatori dal grande futuro nel circuito ATP, che potrebbe davvero caratterizzare un'epoca. Talento e mentalità non fanno ..."Mi ha semplicemente distrutto, quindi vorrei dirgli bravo". Sono queste le prime dichiarazioni a caldo di David Goffin dopo aver perso il suo incontro di secondo turno all'ATP Melbourne 1 2021 contro ...