FirenzePost : SuperMario tenta di varare un governo autorevole, ma la strada è irta di insidie -

Ultime Notizie dalla rete : SuperMario tenta

Barbadillo

contro. Da una parte Balotelli, dall'altra Mandzukic. Senza troppe sorprese l'... E poco dopoanche il raddoppio. Alla fine del primo tempo fallo di mano di Benatia in area e ...contro. Da una parte Balotelli, dall'altra Mandzukic. Senza troppe sorprese l'... E poco dopoanche il raddoppio. Alla fine del primo tempo fallo di mano di Benatia in area e ...A 24 ore dall'incarico accettato al Quirinale, Mario Draghi conquista nuove 'pedine' in quel Parlamento che dovrà assegnargli la fiducia per guidare il governo. Tra ...Il centrodestra è diviso e I dem e le sinistre puntano a costituire una maggioranza ampia intorno a Draghi, simile a quella Ursula che ha portato la Von der Leyen sul tetto dell’Europa. Ma ...