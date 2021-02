Stasera in tv, Come un gatto in tangenziale su Canale 5: le curiosità sul film che non sapevi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stasera in tv: Giovedì 4 febbraio in prima serata su Canale 5 andrà in onda ' Come un gatto in tangenziale ', film del 2017 diretto da Riccardo Milani. Protagonisti della divertentissima pellicola ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021)in tv: Giovedì 4 febbraio in prima serata su5 andrà in onda 'unin',del 2017 diretto da Riccardo Milani. Protagonisti della divertentissima pellicola ...

carlaruocco1 : Stasera l'amarezza è tanta! È vergognoso come sia stato messo in primo piano l'interesse personale rispetto a un'em… - ricpuglisi : Pensate a tutte le orride vaccate che la propaganda di Conte, Casalino e Travaglio ci ha propinato in questi mesi.… - riotta : Come detto stasera @tg2rai sul rimpasto ministri e sottosegretari accordo si trovava per nuovo governo, salta invec… - delinquentweet : Quella di stasera non sarà una partita come le altre per José Mourinho. E allora, come di consueto, abbiamo deciso… - Sunshin84620229 : @daniela_schi In momenti come questi ci vuole un po di allegria perché altrimenti si cade nello sconforto...penso c… -