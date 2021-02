Spinazzola: «Prima dell’infortunio al crociato ero un cavallo pazzo. Derby perso? Brucia ancora» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Leonardo Spinazzola si è raccontato in una lunga intervista al sito della Roma: queste le parole dell’esterno giallorosso Leonardo Spinazzola si è raccontato in una lunga intervista al sito della Roma: queste le parole dell’esterno giallorosso. Che preparazione è stata quella svolta la scorsa estate? Forse la più corta mai fatta considerato l’impegno di Europa League che ha prolungato la chiusura della scorsa stagione? «A dire il vero mi sembra di vivere una stagione unica che dura dodici mesi. Quella estiva l’ho percepita come una breve pausa, come quella natalizia: nella mia testa il campionato è iniziato a giugno, non a settembre. Ci siamo portati dietro il lavoro del lockdown e la partite di giugno e luglio». Venivate dalla delusione contro il Siviglia: quanta voglia c’era di ripartire in estate? «I giorni di stacco servivano per ricaricare, ma ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Leonardosi è raccontato in una lunga intervista al sito della Roma: queste le parole dell’esterno giallorosso Leonardosi è raccontato in una lunga intervista al sito della Roma: queste le parole dell’esterno giallorosso. Che preparazione è stata quella svolta la scorsa estate? Forse la più corta mai fatta considerato l’impegno di Europa League che ha prolungato la chiusura della scorsa stagione? «A dire il vero mi sembra di vivere una stagione unica che dura dodici mesi. Quella estiva l’ho percepita come una breve pausa, come quella natalizia: nella mia testa il campionato è iniziato a giugno, non a settembre. Ci siamo portati dietro il lavoro del lockdown e la partite di giugno e luglio». Venivate dalla delusione contro il Siviglia: quanta voglia c’era di ripartire in estate? «I giorni di stacco servivano per ricaricare, ma ...

