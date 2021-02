SEC, oltre 17 mila investitori truffati da schema Ponzi (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – La SEC, l’ente statunitense di vigilanza della borsa, ha accusato la società di gestione patrimoniale GPB Capital, compresi il suo proprietario e CEO e altri dirigenti, di aver frodato più di 17 mila investitori in uno schema Ponzi, ovvero un sistema che promette forti guadagni alle vittime, a patto che queste reclutino nuovi investitori. La Securities and Exchange Commission ha affermato che l’azienda ha raccolto oltre 1,7 miliardi di dollari nell’emissione di titoli che offrivano pagamenti annualizzati dell’8% e che, in uno schema fraudolento durato quattro anni, usava il denaro degli stessi investitori per distribuire questi soldi.“Gli imputati hanno detto agli investitori che sarebbero stati pagati dai profitti delle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – La SEC, l’ente statunitense di vigilanza della borsa, ha accusato la società di gestione patrimoniale GPB Capital, compresi il suo proprietario e CEO e altri dirigenti, di aver frodato più di 17in uno, ovvero un sistema che promette forti guadagni alle vittime, a patto che queste reclutino nuovi. La Securities and Exchange Commission ha affermato che l’azienda ha raccolto1,7 miliardi di dollari nell’emissione di titoli che offrivano pagamenti annualizzati dell’8% e che, in unofraudolento durato quattro anni, usava il denaro degli stessiper distribuire questi soldi.“Gli imputati hanno detto agliche sarebbero stati pagati dai profitti delle ...

sofy802 : @robertaG1994 Ma g ha qualcosa oltre sorellina che nn dice sec me - setteBIT : Il consigliere d’amministrazione Art Levinson ottiene 3.416 stock option Apple che subito veste (valore di oltre $… - Carmela_oltre : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening friends. Castello di Varese Ligure (SP) - Costruito nel XII sec. dalla famiglia Fieschi in contrapposizi… - melissalamitica : @luigidimaio il tutto proveniente dalla russia io sono coinvolta in una procedura assunzionale per chiamata diretta… - MazzaferroRocco : @gaiatortora Oltre i 12 sec, quello che disse Travaglio era che Draghi non aveva interesse a combattere con i polit… -

Ultime Notizie dalla rete : SEC oltre SEC, oltre 17 mila investitori truffati da schema Ponzi

La SEC , l'ente statunitense di vigilanza della borsa, ha accusato la società di gestione patrimoniale ... La Securities and Exchange Commission ha affermato che l'azienda ha raccolto oltre 1,7 miliardi ...

Usa, Yellen: pacchetto aiuti anti Covid "urgente", si cerca consenso bipartisan

La Segretaria del Tesoro ha espresso inoltre una profonda preoccupazione per gli oltre 18 milioni ... La Segretaria del Tesoro ha detto che ha in programma per oggi un incontro con la SEC , la Commodity ...

SEC, oltre 17 mila investitori truffati da schema Ponzi Borsa Italiana SEC, oltre 17 mila investitori truffati da schema Ponzi

La SEC, l'ente statunitense di vigilanza della borsa, ha accusato la società di gestione patrimoniale GPB Capital, compresi il suo proprietario e ...

GameStop, ora interviene la SEC per cercare eventuali prove di frode

Dopo una settimana tumultuosa che ha visto le azioni di GameStop salire a prezzi di oltre $ 400 per azione, fonti citate da Bloomberg affermano che la SEC sta esaminando i post sui social media e sui ...

La, l'ente statunitense di vigilanza della borsa, ha accusato la società di gestione patrimoniale ... La Securities and Exchange Commission ha affermato che l'azienda ha raccolto1,7 miliardi ...La Segretaria del Tesoro ha espresso inoltre una profonda preoccupazione per gli18 milioni ... La Segretaria del Tesoro ha detto che ha in programma per oggi un incontro con la, la Commodity ...La SEC, l'ente statunitense di vigilanza della borsa, ha accusato la società di gestione patrimoniale GPB Capital, compresi il suo proprietario e ...Dopo una settimana tumultuosa che ha visto le azioni di GameStop salire a prezzi di oltre $ 400 per azione, fonti citate da Bloomberg affermano che la SEC sta esaminando i post sui social media e sui ...