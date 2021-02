Riccardo Scamarcio per la prima volta parla della nascita della figlia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’attore è legato sentimentalmente a Angharad Wood, dopo la finelunga love story con la collega e attrice Valeria Golino ha ritrovato l’amore. Da un po’ di tempo è legato infatti alla manager londinese Angharad Wood su cui però non ha maito o detto molto. Mesi fa si era iniziato are di convivenza e figli ma anche in questo caso non erano arrivate conferme. L’attore ha però rotto il silenziondo siae quindi confermando la notizia siastoria con la Wood. La piccola come lui stesso rivela è nata sei mesi fa e si chiama Emily: un evento che ha stravolto la sua vita e ha cambiato il concetto di amore. Leggi anche: ...

NetflixIT : Quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta per l'appuntamento di San Valentino: Zendaya, Noah Centineo, Lady G… - chetempochefa : Domenica a #CTCF su @RaiTre dalle 20 con @fabfazio: ?? @SusanSarandon ?? @GioPanariello @marcogiallini ?? Riccardo… - Stellangy : RT @VanityFairIt: Su Netflix dal 5 febbraio, una storia d'amore nell'Italia degli anni Cinquanta, divisa tra caporalato e sogni di evasione… - 361_magazine : #RoccardoScamarcio parla della sua vita privata - VanityFairIt : Su Netflix dal 5 febbraio, una storia d'amore nell'Italia degli anni Cinquanta, divisa tra caporalato e sogni di ev… -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Scamarcio

Vanity Fair Italia

Il sequel è in gran parte ambientato a Roma, dove Wick è coinvolto in una vecchia questione d'affari da Santino D'Antonio " interpretato da, a suo agio nel ruolo hollywoodiano. Nel ...Così dice un personaggio di "L'ultimo paradiso" parlando di Ciccio, protago - nista del film interpretato da. Perché Ciccio non piega la testa come gli altri, ma sogna giustizia ...Gioca con il sogno di un altrove possibile e con il cognome del protagonista il titolo L’Ultimo Paradiso del nuovo film prodotto e interpretato da ...Il regista Rocco Ricciardulli e i protagonisti Gaia Bermani Amaral e Riccardo Scamarcio, qui anche in veste di produttore e sceneggiatore, raccontano L’Ultimo Paradiso, il nuovo film Netflix, in arriv ...