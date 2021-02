Per la prima volta un contratto per i rider: Just Eat li assumerà come lavoratori dipendenti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre gli accordi di categoria sono ancora fermi la piattaforma di delivery annuncia che da marzo i suoi fattorini in Lombardia verranno assunti stabilmente con diverse tipologie di contratto, base oraria di 9 euro con bonus consegne, tutele previdenziali, ferie e assicurazione Leggi su repubblica (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre gli accordi di categoria sono ancora fermi la piattaforma di delivery annuncia che da marzo i suoi fattorini in Lombardia verranno assunti stabilmente con diverse tipologie di, base oraria di 9 euro con bonus consegne, tutele previdenziali, ferie e assicurazione

ManlioDS : Fai due giorni di tavolo a tuo dire 'sui temi per l'Italia' e alla prima dichiarazione successiva annunci il mancat… - CarloCalenda : Dobbiamo rimettere in piedi il Paese prima che la BCE termini il Piano straordinario. Potremmo avere poco più di un… - juventusfc : HT | Si chiude sull'1??-2?? la prima frazione! Per il momento decide la doppietta di @Cristiano. ?? Forza, ragazzi… - hpr7 : RT @perchetendenza: 'Achille Lauro': Perché esattamente un anno fa cantava per la prima volta 'Me ne frego' al Festival di Sanremo https://… - lumos_e_nox : @manchinellaria Si, per lei sicuramente, nonostante non è la scelta che avrei fatto io la posso capire. Solo che cr… -