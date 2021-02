Ligue 1, in gol gli ex ‘italiani’ Milik e Paqueta | VIDEO (Di giovedì 4 febbraio 2021) Arkadiusz Milik e Lucas Paqueta in gol in occasione del 23° turno della Ligue 1 francese. Primo gol in Francia per il polacco, secondo per il brasiliano Ligue 1, in gol gli ex ‘italiani’ Milik e Paqueta VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 febbraio 2021) Arkadiusze Lucasin gol in occasione del 23° turno della1 francese. Primo gol in Francia per il polacco, secondo per il brasiliano1, in gol gli exPianeta Milan.

11contro11 : Ligue 1, giornata 23: tris PSG e #Lille, primo gol per Milik #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lione #Lorient… - PianetaMilan : .@Ligue1UberEats, in gol gli ex 'italiani' @arekmilik9 e @LucasPaqueta97 | #VIDEO - #calcio #football #Ligue1… - CalcioNews24 : Marsiglia, finalmente Milik: primo gol in Ligue 1 per l’ex Napoli – VIDEO - zazoomblog : Ligue 1 Milik segna il primo gol con il Marsiglia. Vince il Psg Paquetà decisivo con il Lione - #Ligue #Milik… - In_his_steps : RT @CalcioPillole: #Ligue1, primo gol con la maglia del Marsiglia per #Milik Arkadiusz Milik festeggia il primo gol con la casacca Marsigl… -