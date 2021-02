Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ecco le ultimedella gara che aprirà la 20esima giornata di Serie A, domani sera al Franchi alle 20.45 si sfideranno.Prandelli perde Milenkovic e Castrovilli per squalifica, Martinez Quarta e Pulgar al loro posto, ma si candida anche Borja Valero per il posto libero in mediana. Altro ballottaggio sulla destra tra Caceres e Venuti, potrebbe essere la volta della prima convocazione viola per Kokorin e Malcuit, nuovi acquisti di gennaio. Ribery in forte dubbio dalle parole del suo allenatore in conferenza stampa, nel caso non dovesse farcela è pronto Kouame.Conte dovrebbe far riposare Lautaro Martinez, al suo posto Alexis Sanchez per affiancare Lukaku in avanti.(3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Caceres (Venuti), ...