La giostra degli appalti miliardari di Arcuri | tra mediatori | prezzi alti e società fantasma

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il commissario di governo ha distribuito senza gara più di 3 miliardi a decine di aziende. Sempre in totale autonomia. Anche quando in piena emergenza - e anche dopo - il ministeroEsteri ha offerto una lista di fornitori in Cina e nel mondo. Finendo così nella rete di intermediari improvvisati. Ora sotto inchiesta

RoghGrace : @GalileoIlaria @GFVIP_Official Nessuno schifo, solo che lui e' sensibile ed ha sempre coccolato tutti se in crisi,… - lauramalf1 : #eurosportsnooker in allungo Allen sbaglia una verde facile ma viene graziato da Bond e poi sbaglia una marrone a s… - MalangoneMario : RT @Lantidiplomatic: “Io sono il potere”. Antonio Funiciello e la Giostra degli insostituibili - #Draghi #Governo - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: “Io sono il potere”. Antonio Funiciello e la Giostra degli insostituibili - #Draghi #Governo - piras_zia : RT @Lantidiplomatic: “Io sono il potere”. Antonio Funiciello e la Giostra degli insostituibili - #Draghi #Governo -

Ultime Notizie dalla rete : giostra degli

L'Espresso

... rovinati, e poi riparati, resettati per un altro giro di, in realtà ci parla di noi, e della nostra natura. Siamo entrati in empatia con questi automi che sono più umaniumani, che ...Si torna a parlare di Fondo De Pasquale, area del Rione dispesso agli onori della cronaca ... Come? O attraverso la realizzazionealloggi residenziali o attraverso la realizzazione di una ...Il muro di recinzione del parco giochi di via Cottolengo non c'è più. È stato abbattuto martedì mattina dagli operai del Comune. Verrà sostituito con una nuova recinzione a maglie, che ne permetterà l ...Area giostrai in via Verga, stop al rilascio dei certificati di residenza per il civico 49. Controlli sul parcheggio con roulotte e camper ...