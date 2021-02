Il giorno dei fondi in Serie A: al Napoli 101 milioni di euro in 5 anni (De Laurentiis resta contrario) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il grande giorno dei fondi. Oggi l’assemblea di Lega deciderà sull’approvazione del term sheet e sulla distribuzione delle risorse che arriveranno dall’accordo con la cordata Cvc-Advent-Fsi. Un’operazione che darà ai club di Serie A ossigeno per 1,7 miliardi di euro dai fondi che acquisiranno una quota di partecipazione del 10% della media company della Serie A. MF-Milano Finanza scrive che l’obiettivo della media company è di far crescere del 45% i ricavi della Serie A per oltrepassare la soglia dei 2 miliardi entro il 2029. La creazione di un canale di Lega costerà circa 250 milioni. Calcio e Finanza riporta anche l’elaborazione di MF-Milano Finanza sulla distribuzione delle risorse per club nei prossimi cinque anni, tra la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il grandedei. Oggi l’assemblea di Lega deciderà sull’approvazione del term sheet e sulla distribuzione delle risorse che arriveranno dall’accordo con la cordata Cvc-Advent-Fsi. Un’operazione che darà ai club diA ossigeno per 1,7 miliardi didaiche acquisiranno una quota di partecipazione del 10% della media company dellaA. MF-Milano Finanza scrive che l’obiettivo della media company è di far crescere del 45% i ricavi dellaA per oltrepassare la soglia dei 2 miliardi entro il 2029. La creazione di un canale di Lega costerà circa 250. Calcio e Finanza riporta anche l’elaborazione di MF-Milano Finanza sulla distribuzione delle risorse per club nei prossimi cinque, tra la ...

