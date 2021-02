Il Financial Times | Draghi si avventura in una missione di salvataggio dell' Italia

RobRe62 : RT @wireditalia: In un articolo sul Financial Times dello scorso marzo il premier incaricato sosteneva, tra le altre cose, un “significativ… - megasabgio : RT @DaniSbrollini: Mario #Draghi rappresenta l'autorità, la scelta più europeista che si possa fare, e quindi una garanzia agli occhi dell'… - FrancescoLaverg : RT @DaniSbrollini: Mario #Draghi rappresenta l'autorità, la scelta più europeista che si possa fare, e quindi una garanzia agli occhi dell'… - BurningWheels8 : @MariaSemeraro19 @Miti_Vigliero @riotta Ovviamente. - malinca73 : RT @wireditalia: In un articolo sul Financial Times dello scorso marzo il premier incaricato sosteneva, tra le altre cose, un “significativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Financial Times

Il Fatto Quotidiano

Ilin un editoriale dal titolo 'Draghi si avventura in una missione di salvataggio dell'Italia' scrive: perché il governo Draghi abbia 'successo' è necessario 'il coraggio e l'impegno a ...Io credo che lui stesso avesse tracciato la via poco meno di un anno fa, in un contributo al. Il suo programma era chiaro, ma è sempre stato attento a non interferire". Leggi anche ...The Chinese owners of Inter Milan are rushing to raise at least $200m in emergency cash, after the Italian football club’s finances deteriorated due to the pandemic and heavy spending on top players.These issues are among many raised in an open letter to Prime Minister Boris Johnson this week, where 451 leading figures from the UK’s fashion and textile industry, including the model Twiggy, the ...