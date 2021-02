Governo, Zingaretti: “Pd darà il suo contributo per il successo di Draghi. Aiuteremo a costruire maggioranza ampia ed europeista” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Il Pd lavorerà a un Governo marcatamente europeista, portando il suo contributo riformista e progressista. Dobbiamo garantire al professor Draghi una maggioranza e una piattaforma programmatica che metta il Paese in condizione di vincere le sfide che ha davanti”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in direzione. “Domani comincerà il confronto e io credo che possiamo entrare in questa fase con una linea chiara e una proposta di Governo credibile per l’Italia, aiutare a costruire una maggioranza ampia ed europeista e una azione di Governo per la riscossa e la ripartenza italiana. E un nuovo modello sociale sostenibile. Credo ci siano le condizioni per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Il Pd lavorerà a unmarcatamente, portando il suoriformista e progressista. Dobbiamo garantire al professorunae una piattaforma programmatica che metta il Paese in condizione di vincere le sfide che ha davanti”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, in direzione. “Domani comincerà il confronto e io credo che possiamo entrare in questa fase con una linea chiara e una proposta dicredibile per l’Italia, aiutare aunaede una azione diper la riscossa e la ripartenza italiana. E un nuovo modello sociale sostenibile. Credo ci siano le condizioni per ...

