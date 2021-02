Governo, la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Segui la diretta tv (Di giovedì 4 febbraio 2021) In diretta da palazzo Chigi il punto stampa del premier uscente, Giuseppe Conte. Segui la diretta L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Inda palazzo Chigi il puntodel premier uscente,laL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

il_pucciarelli : Mentre Renzi tornava da una conferenza a pagamento in Arabia Saudita, il governo decideva di revocare le licenze di… - ignaziocorrao : #Renzi in piena pandemia fa cadere il governo del suo Paese e vola in Arabia Saudita x una conferenza (pagato 80 mi… - Corriere : «Sono stato a fare una conferenza. Ne faccio tante, ogni anno, in tutto il mondo. È un’attività che viene svolta da… - elizabethmaci : Un governo di incapaci si conclude con una conferenza da incapaci. #Conte - antonie85321896 : RT @fattoquotidiano: Governo, la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Segui la diretta tv -