Governo Draghi, partono le consultazioni: ministri tecnici o politici? I numeri in Parlamento (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un Governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica.” Queste le parole del Presidente Mattarella prima di convocare Mario Draghi al Quirinale affinché ricevesse l’incarico per la formazione di un nuovo Governo. Appello a tutte le forze politiche. Quante di queste forze hanno risposto? Abbiamo parlato in questo articolo delle dichiarazioni a caldo dei principali leader politici, tra conferme e cambi di rotta. Il centrodestra, che pur si era presentato compatto alle consultazioni avviate dal capo di Stato prima del conferimento a Roberto Fico di un mandato esplorativo, adesso è diviso. Salvini, Meloni, Toti, Berlusconi, ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti inperché conferiscano la fiducia a undi alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica.” Queste le parole del Presidente Mattarella prima di convocare Marioal Quirinale affinché ricevesse l’incarico per la formazione di un nuovo. Appello a tutte le forze politiche. Quante di queste forze hanno risposto? Abbiamo parlato in questo articolo delle dichiarazioni a caldo dei principali leader, tra conferme e cambi di rotta. Il centrodestra, che pur si era presentato compatto alleavviate dal capo di Stato prima del conferimento a Roberto Fico di un mandato esplorativo, adesso è diviso. Salvini, Meloni, Toti, Berlusconi, ...

