Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 febbraio 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 4 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, il mandato di Mattarella a Mario Draghi. Fallita l’esplorazione del presidente della Camera Roberto Fico per la formazione di un Conte Ter, il Capo dello Stato ha affidato l’incarico per un governo di alto profilo all’ex presidente ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 4, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Al centro del nuovo appuntamento con, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, il mandato di Mattarella a Mario Draghi. Fallita l’esplorazione del presidente della Camera Roberto Fico per la formazione di un Conte Ter, il Capo dello Stato ha affidato l’incarico per un governo di alto profilo all’ex presidente ...

efsavoia : RT @CeccarelliL_: Stasera in TV: A “DRITTO E ROVESCIO” Mario Draghi e’ l’uomo giusto per salvare l’Italia? – Paolo Del Debbio intervista EM… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per “Dritto e Rovescio” del 4 febbraio alle 21.25 su Rete 4: intervista a Emanuele Filiberto) Segui… - tiber_h : RT @Noiconsalvini: TV > Rete 4 | Antonio Maria Rinaldi, Europarlamentare - Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO | ore 22:30 | 'Dritt… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: A “DRITTO E ROVESCIO” Mario Draghi e’ l’uomo giusto per salvare l’Italia? – Paolo Del Debbio intervi… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “DRITTO E ROVESCIO” Mario Draghi e’ l’uomo giusto per salvare l’Italia? – Paolo Del Debbio intervi… -