Draghi come Conte Ter | nella continuità

L'appetito vien mangiando. Anche in politica. In queste settimane lo ha dimostrato Matteo Renzi, che, passo dopo passo, è arrivato dove sognava di arrivare. L'irrilevanza a cui era stato relegato dagli alleati di governo (che al tempo stesso erano anche nemici storici) si è trasformata in vendetta politica. L'obiettivo era chiaro: portare verso di sé parte del Pd e, allo stesso tempo, minacciare mortalmente il M5S, unica forza politica che, con una possibile ammucchiata generale al governo, avrebbe solo da perderci in termini di credibilità politica agli occhi dei propri elettori. Rispetto a questo fine, Giuseppe Conte ha rappresentato la chiave di volta. come gli stessi alleati di sinistra hanno affermato in più occasioni, egli era il punto di caduta più avanzato di una collaborazione che inizialmente sembrava impossibile. A questo punto per M5S, Pd ...

