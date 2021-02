Dayane Mello, il fratello Lucas morto a 27 anni: la dinamica dell’incidente (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo la notizia del terribile lutto per Dayane Mello, affiorano nuovi elementi sull’incidente stradale costato la vita al fratello 27enne, Lucas, vittima in uno schianto con la sua auto a Lontras, in Brasile. Con il passare delle ore emergono dettagli sulla presunta dinamica, e si parla di un’altra persona a bordo della macchina in cui il giovane ha trovato la morte. Morte di Lucas Mello: la presunta dinamica dell’incidente La morte di Lucas Mello, fratello di Dayane, ha colpito profondamente la concorrente e finalista del Grande fratello Vip – che ha scelto di restare nella Casa sostenuta dai coinquilini – e nelle drammatiche ore che seguono ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo la notizia del terribile lutto per, affiorano nuovi elementi sull’incidente stradale costato la vita al27enne,, vittima in uno schianto con la sua auto a Lontras, in Brasile. Con il passare delle ore emergono dettagli sulla presunta, e si parla di un’altra persona a bordo della macchina in cui il giovane ha trovato la morte. Morte di: la presuntaLa morte didi, ha colpito profondamente la concorrente e finalista del GrandeVip – che ha scelto di restare nella Casa sostenuta dai coinquilini – e nelle drammatiche ore che seguono ...

