Danilo spiega la rimonta Juve: 'Il k.o. con l'Inter ci ha dato la svolta' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sabato alle 18 c'è Juventus - Roma, la classica gara da circoletto rosso, stavolta ancor di più per la voglia delle due squadre di proseguire la caccia a Milan e Inter. 'Il k.o. contro l'Inter di metà ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sabato alle 18 c'èntus - Roma, la classica gara da circoletto rosso, stavolta ancor di più per la voglia delle due squadre di proseguire la caccia a Milan e. 'Il k.o. contro l'di metà ...

