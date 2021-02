Da atleti a imprenditori digitali, parte formazione gratuita per ex sportivi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un percorso per acquisire competenze nel campo dell’economia digitale dopo essere stati protagonisti sui campi di gioco: è la sfida lanciata a tutti gli ex-atleti professionisti che vorranno unirsi al progetto Digital & Entrepreneurship in Sports, programma gratuito di formazione realizzato da LVenture Group in collaborazione con SKS365 attraverso il suo brand dedicato alla Csr ‘Training Program’. Gli ex atleti avranno tempo fino al 20 febbraio per candidarsi e partecipare alle selezioni per il programma che inizierà nel mese di marzo. Un calendario trimestrale intensivo, con appuntamenti tra Roma e Milano, fruibili anche da remoto, dedicati ad ex-atleti che, una volta terminata la carriera professionistica, vogliono sviluppare un’idea di business, lanciare un progetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un percorso per acquisire competenze nel campo dell’economia digitale dopo essere stati protagonisti sui campi di gioco: è la sfida lanciata a tutti gli ex-professionisti che vorranno unirsi al progetto Digital & Entrepreneurship in Sports, programma gratuito direalizzato da LVenture Group in collaborazione con SKS365 attraverso il suo brand dedicato alla Csr ‘Training Program’. Gli exavranno tempo fino al 20 febbraio per candidarsi ecipare alle selezioni per il programma che inizierà nel mese di marzo. Un calendario trimestrale intensivo, con appuntamenti tra Roma e Milano, fruibili anche da remoto, dedicati ad ex-che, una volta terminata la carriera professionistica, vogliono sviluppare un’idea di business, lanciare un progetto ...

ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno] - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno] - ilcentrotirreno : Da atleti a imprenditori digitali, parte formazione gratuita per ex sportivi - jobsocialeu : Roma, 1 feb.(Labitalia) Un percorso per acquisire competenze nel campo dell’economia digitale dopo essere stati pro… - SerialGamerITA : Da atleti a imprenditori digitali: al via ‘Digital & Entrepreneurship in Sports’, per gli ex #lventuregroup #sks365 -