Cyberpunk 2077 | No Man' s Sky e le pesanti critiche del director di Ori | ' hype per bugie e inganni da venditori di fumo'

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il CEO di Moon Studios edi Ori, Thomas Malher, ha fortemente criticato alcuni studi per aver ingannato i giocatori prima del lancio dei loro giochi. In un lungo post su Resetera, Malher ha preso di mira in particolare il veterano del settore Peter Molyneux, lo sviluppatore di No Man's Sky Sean Murray e lo studio di, CD Projekt Red. Li ha accusati di "", poiché hanno pubblicizzato caratteristiche che non esistono nei titoli, prendendo così in giro i giocatori. Leggi altro...

Eurogamer_it : Il director di Ori e le pesanti critiche contro le false promesse degli sviluppatori di #Cyberpunk2077 e #NoMansSky. - spaziogames : Il CEO di Moon Studios non le manda a dire - LPNintendoITA : Cyberpunk 2077 (Blind) Con Devirò ITA [23] Incontriamo La Nomade Carismatica E Ribelle Panam - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Il CEO di Moon Studios, Thomas Mahler, lancia un attacco verso quelli che ritiene 'venditori di bugie': CD Projekt Red, Hell… - IGNitalia : Il CEO di Moon Studios, Thomas Mahler, lancia un attacco verso quelli che ritiene 'venditori di bugie': CD Projekt… -

... e il director punta il dito verso Peter Molyneux, Sean Murray di Hello Games per No Man's Sky e CDProjekt Red per Cyberpunk 2077. In tutti e tre i casi, Mahler definisce questi studi come "venditori di bugie". Il director di Ori si scaglia contro le false promesse degli sviluppatori: una forte critica contro l'hype esagerato. Il director di Ori and the Will of the Wisps Thomas Mahler ha sferrato, sul forum ResetEra, un durissimo attacco nei confronti di No Man's Sky e Cyberpunk 2077.